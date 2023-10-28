В Казахстане 11 человек погибли при аварии на шахте в Карагандинской области
11 человек погибли, еще 18 госпитализированы из-за аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана. Об этом 28 октября сообщил аким Ермаганбет Булекпаев.
«Сегодня в шахте имени Костенко произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек, с травмами различной степени тяжести госпитализированы 18 человек», — говорится в заявлении.
На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.
Отмечается, что под руководством акима был создан оперативный штаб. На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, оказывающие помощь родственникам погибших и пострадавших.
Булекпаев выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров.
«Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана», — сообщила пресс-служба компании «Арселормиттал темиртау».
Ранее, 24 октября, 16 человек погибли в результате пожара на угольной шахте в городе Паньчжоу китайской провинции Гуйчжоу. Возгорание произошло в конвейерной ленте, в результате рабочие оказались заблокированными и не смогли спастись.