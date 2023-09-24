Минимум 16 человек погибли в результате пожара на шахте в КНР

В общей сложности 16 человек погибли в результате пожара на угольной шахте в городе Паньчжоу китайской провинции Гуйчжоу. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщает HK01.

ЧП произошло примерно в 8:10 утра (03:10 мск), отмечает портал со ссылкой на отдел пропаганды горкома Паньчжоу Коммунистической партии Китая. Установлено, что возгорание произошло в конвейерной ленте, в результате чего 16 рабочих оказались заблокированными и не смогли спастись.

К настоящему моменту пожар ликвидирован, температурные показатели в рабочей области приведены в норму.

Ранее, 13 сентября, сообщалось, что в Турции на шахте предприятия «Армутчук» провинции Зонгулдак произошел обвал. В момент обрушения в шахте находилось 280 рабочих, по меньшей мере один человек погиб.