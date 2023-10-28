Токаев решил наказать владельца шахты в Караганде после гибели людей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которая владеет шахтой в Караганде, в результате аварии на которой погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в субботу, 28 октября.

«Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», — указано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Токаев также поручил кабинету министров страны оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.

О гибели людей в результате аварии на шахте в Караганде стало известно ранее в субботу. После ЧП аким Ермаганбет Булекпаев сообщил, что под его руководством был создан оперативный штаб. На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, оказывающие помощь родственникам погибших и пострадавших.

На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. Предположительной причиной аварии считается взрыв газометана в лаве.

Исполнительный директор АО «АрселормитталТемиртау» Виктор Гафиулов заявил о 20 жертвах инцидента к настоящему моменту. Еще 40 человек, по его словам, остаются в шахте.