В Казахстане число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 20 человек
В Казахстане число жертв аварии на шахте имени Костенко в Караганде возросло до 20 человек. Об этом сообщает 28 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на компанию «Арселормиттал Темиртау», владеющую шахтой.
Также уточняется, что еще 40 человек остаются в шахте.
«40 человек остаются в шахте, обнаружены 20 шахтеров без признаков жизни», — сказал исполнительный директор компании Виктор Гафиулов, слова которого передает агентство.
Ранее в этот день аким Ермаганбет Булекпаев сообщил, что после ЧП на шахте под его руководством был создан оперативный штаб. На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, оказывающие помощь родственникам погибших и пострадавших.
На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. Предположительной причиной аварии считается взрыв газометана в лаве.
После инцидента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с «Арселормиттал Темиртау».