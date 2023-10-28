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В Казахстане число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 20 человек

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Фото: соцсети
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В Казахстане число жертв аварии на шахте имени Костенко в Караганде возросло до 20 человек. Об этом сообщает 28 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на компанию «Арселормиттал Темиртау», владеющую шахтой.

Также уточняется, что еще 40 человек остаются в шахте.

«40 человек остаются в шахте, обнаружены 20 шахтеров без признаков жизни», — сказал исполнительный директор компании Виктор Гафиулов, слова которого передает агентство.

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Ранее в этот день аким Ермаганбет Булекпаев сообщил, что после ЧП на шахте под его руководством был создан оперативный штаб. На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, оказывающие помощь родственникам погибших и пострадавших.

На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. Предположительной причиной аварии считается взрыв газометана в лаве.

После инцидента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с «Арселормиттал Темиртау».

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