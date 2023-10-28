МЧС Казахстана подтвердило гибель 28 человек в результате аварии на шахте
Число погибших в результате аварии на шахте им. Костенко в Караганде увеличилось до 28, еще 18 шахтеров ищут. Об этом сообщается 28 октября на официальном сайте МЧС Казахстана.
«По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.
Также в МЧС сообщили о работе в Караганде горячей линии информационной и психологической поддержки.
Авария произошла утром в этот же день. Известно, что на момент ЧП под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной аварии считается взрыв газометана в лаве.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он также прибыл на место ЧП.