Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии на шахте в Караганде
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии на шахте в Караганде. Об этом в субботу, 28 октября, сообщила его пресс-служба.
«Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования. Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлено днем общенационального траура», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Токаев также прибыл на место происшествия, сообщает корреспондент «Известий».
Авария произошла утром в этот же день. Известно, что на момент ЧП под землей находились 252 человека, на поверхность вывели 208 шахтеров. Предположительной причиной аварии считается взрыв газометана в лаве.
По последним данным, погиб 21 человек. Ведутся поиски еще 23 горняков.