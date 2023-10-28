Стало известно состояние пострадавших при аварии на шахте в Караганде

В больницу Казахстана поступили 18 пострадавших при аварии на шахте им. Костенко в Караганде, 15 из них — с отравлением угарным газом. Об этом сообщила «Известиям» 28 октября руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.

«В многопрофильную больницу имени Макажанова поступили 18 пациентов. 15 пациентов находятся в отделении токсикологии с отравлением угарным газом, один пациент находится в реанимации с множественными переломами, один в отделении травматологии, один направлен на амбулаторное лечение», — уточнила она.

Тулегенова указала, что вся медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

В распоряжении «Известий» также оказались кадры с места аварии. Известно, что на момент ЧП под землей находились 252 человека, на поверхность вывели 208 шахтеров. Предположительной причиной аварии считается взрыв газометана в лаве.

По последним данным, погиб 21 человек. Ведутся поиски еще 23 горняков.

После аварии на шахте под руководством акима Ермаганбета Булекпаева был создан оперативный штаб. На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, оказывающие помощь родственникам погибших и пострадавших.

После инцидента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с собственником шахты «Арселормиттал Темиртау». Токаев уже также прибыл в Карагандинскую область, чтобы на месте выяснить обстоятельства аварии.