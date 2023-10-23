Армия Израиля назвала условие окончания войны с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наверняка реализует наземную операцию в секторе Газа, если ХАМАС «безоговорочно не сдастся», заявил 23 октября пресс-секретарь израильской армии подполковник Джонатан Конрикус в беседе с ABC Radio Melbourne.

«Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, которые они маскируют израильскими мирными жителями, вернул бы наших заложников — все 212 человек — и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это [наземное вторжение]», — заявил пресс-секретарь.

Подполковник Конрикус сказал, что люди «должны принимать чью-то сторону в соответствии со своей моралью».

«Если вы хотите быть на стороне террористов (ХАМАС признан террористической организацией в Израиле. — Ред.) или на стороне Израиля, это ваш выбор», — сказал он.

Представитель Армии обороны Израиля не ответил, почему наземное вторжение было отложено, несмотря на несколько дней спекуляций о грядущей операции.

22 октября израильский министр обороны Йоав Галант в командном центре военно-воздушных сил Израиля в Тель-Авиве заявил, что предстоящая наземная операция в секторе Газа может продлиться до трех месяцев. По его словам, ВВС Израиля продолжают наносить авиаудары по сектору Газа, которые должны подготовить почву для входа на территорию сухопутных войск.

20 октября в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон оказывает давление на Израиль, требуя задержать наземное вторжение в Газу. В Белом доме в этот день дали разъяснение о том, что американский президент Джо Байден не расслышал вопроса репортера, который спросил, следует ли Израилю отложить наземное вторжение в Газу до тех пор, пока не будет освобождено большинство заложников.

Ранее, 19 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что скоро в войска поступит приказ о начале наземной операции в секторе Газа. Тогда же агентство Bloomberg добавило, что из-за влияния США в планы Израиля по проведению наземной операции в Газе вносятся коррективы.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.