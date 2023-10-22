Минобороны Израиля назвало примерный срок операции в секторе Газа

Предстоящая наземная операция Израиля в секторе Газа может продлиться до трех месяцев. Об этом 22 октября заявил израильский министр обороны Йоав Галант в командном центре военно-воздушных сил Израиля в Тель-Авиве.

«Это должен быть последний [наземный] маневр в секторе Газа по той простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС не будет», — передает слова Галанта газета The Times of Israel.

По его словам, ВВС Израиля продолжают наносить авиаудары по сектору Газа, которые должны подготовить почву для входа на территорию сухопутных войск.

«Прежде чем враг встретит бронетанковые и пехотные войска, он встретит бомбы военно-воздушных сил. У меня впечатление, что вы умеете делать это убойно, точно и очень качественно, и это наглядно доказывается до сих пор», — обратился Галант к командующим Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее, 19 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что скоро в войска поступит приказ о начале наземной операции в секторе Газа. Тогда же агентство Bloomberg добавило, что из-за влияния США в планы Израиля по проведению наземной операции в Газе вносятся коррективы.

Израильский посол в России Александр Бен Цви 20 октября сообщил, что власти страны приняли решение о наземной операции в секторе Газа в целях разрушения всех террористических структур ХАМАС и освобождения заложников. Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль отметил, что решение Израиля о начале наземной операции в секторе Газа будет большой ошибкой.

Позже, 21 октября, командующий ВВС Израиля Томер Бар заявил, что ВВС страны изматывают силы радикального движения ХАМАС в секторе Газа перед началом наземной операции.

В то же время начальник штаба ЦАХАЛ отметил, что сектор Газа густо населен и ХАМАС подготовилось к вторжению.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.