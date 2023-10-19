СМИ сообщили о скором приказе минобороны Израиля по входу в Газу

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что скоро в войска поступит приказ о начале наземной операции в секторе Газа. Об этом 19 октября сообщила газета Times of Israel.

Министр сообщил об этом во время посещения военнослужащих бригады Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Гивати».

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри», — сказал Галант.

Приказ последует, пообещал он, уточняет «Газета.Ru».

Ранее в четверг ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН доктор исторических наук Борис Васильевич Долгов заявил «Известиям», что проведение Израилем наземной операции в секторе Газа зависит от складывающейся ситуации в мире вокруг палестино-израильского конфликта.

В тот же день агентство Reuters написало, что израильское государство проведет «невиданную по свирепости» операцию в Газе, при этом у израильских властей пока нет плана, на основании которого они будут действовать после окончания конфликта.

Накануне, 18 октября, премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался выступить с призывом к прекращению огня в секторе Газа и заявил, что у Израиля есть право на самооборону. Страна имеет право защищать свой народ, чтобы гарантировать, что атаки ХАМАС больше не повторятся, отметил он.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3,8 тыс. человек и еще 13,3 тыс. получили ранения, сообщили палестинские медслужбы.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.