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В РАН оценили вероятность проведения Израилем наземной операции в Газе

Долгов: проведение Израилем наземной операции в Газе зависит от ситуации в мире
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Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich
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Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Васильевич Долгов заявил «Известиям» 19 октября, что проведение Израилем наземной операции в секторе Газа зависит от складывающейся ситуации в мире вокруг палестино-израильского конфликта.

Ранее агентство Reuters написало, что Израиль проведет «невиданную по свирепости» операцию в Газе, при этом у израильских властей пока нет плана в отношении данной территории, на основании которого они будут действовать после окончания конфликта.

«Здесь надо сказать, что большую роль играет и ситуация, которая складывается в мире в результате палестино-израильского конфликта и действий Израиля. <...>. Если волна антиизраильская будет продолжаться, то, скорее всего, Израиль будет учитывать и эту ситуацию», — считает Долгов.

По словам эксперта, Израиль будет наблюдать за ситуацией вокруг антиизраильских протестных манифестаций, возможных отдельных террористических актов и действий противников Израиля, поддерживающих палестинское движение «ХАМАС».

«Это Иран и [ливанское] движение «Хезболла», иракские вооруженные группы шиитские и, возможно, другие участники арабские, поэтому полного уничтожения структуры ХАМАС, что значит уничтожение значительной части системы жизнеобеспечения в секторе Газа, такие действия Израиля, на мой взгляд, не могут быть осуществлены полностью, поскольку существует угроза ответных действий со стороны вот этих сил», — объяснил востоковед.

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Долгов предположил, что Израиль может пойти на проведение наземной операции, но полного уничтожения сектора Газа, его инфраструктуры и жизнеобеспечения всё же не будет.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что риск, с которым палестино-израильский конфликт может перерасти в общерегиональный, достаточно высок.

К обострению и без того напряженной обстановки на Ближнем Востоке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

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