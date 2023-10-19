Лавров оценил риск дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта

Риск, с которым палестино-израильский конфликт может перерасти в общерегиональный, достаточно высок. Об этом 19 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен», ― цитирует слова министра на пресс-подходе в Пхеньяне ТАСС.

Вместе с тем, отметил глава внешнеполитического ведомства, Россия считает провокацией попытки свалить всё происходящее на Иран.

«Иранское руководство, я считаю, занимает достаточно ответственную взвешенную позицию и как раз призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион и сопредельные страны», ― отметил Лавров в беседе с журналистами.

К накалению и без того напряженной обстановки на Ближнем Востоке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Пентагон предоставил ему данные, согласно которым Израиль не виноват в нанесении удара по больнице.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.