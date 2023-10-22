В Израиле заявили об изматывании ХАМАС с помощью ВВС перед наземной операцией

Военно-воздушные силы Израиля изматывают силы радикального движения ХАМАС в секторе Газа перед началом наземной операции. Об этом 21 октября рассказал командующий ВВС Томер Бар.

«Наша роль состоит в том, чтобы встретить наши сухопутные силы и сказать им: «Противник, с которым вы скоро встретитесь, уже встречался с нами», — цитирует его газета The Jerusalem Post.

Бар отметил, что «не хотел бы поменяться местами с ХАМАС и встретиться с дивизией или бригадой армии Израиля».

В то же время начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметил, что сектор Газа густо населен и ХАМАС подготовилось к вторжению.

20 октября израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что власти Израиля приняли решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа. Сроки начала он не уточнил. Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль отметил, что решение Израиля о начале наземной операции в секторе Газа будет большой ошибкой.

Днем ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что скоро в войска поступит приказ о начале наземной операции в секторе Газа. Тогда же агентство Bloomberg добавило, что из-за влияния США в планы Израиля по проведению наземной операции в Газе вносятся коррективы.

Ситуация в регионе обострилась, после того как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте погибло более 4,3 тыс. человек и еще 13,5 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.