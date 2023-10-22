СМИ сообщили о ракетном обстреле авиабазы на западе Ирака

Авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу. Об этом в воскресенье, 22 октября, пишет Reuters со ссылкой на военные источники.

«Ракеты были нацелены на авиабазу Айн аль-Асад, на которой размещены силы США и другие международные военные силы в западном Ираке, и один взрыв был слышен внутри базы», — говорится в сообщении.

Авиабаза расположена в западной провинции Анбар.

Накануне в СМИ появились сообщения, что системы обороны в Айн аль-Асаде перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), зависший возле базы.

В четверг, 19 октября, беспилотники также ударили по этой авиабазе. Внутри раздались многочисленные взрывы. В тот же день шиитская группировка Ирака атаковала базу США Эт-Танф в Сирии и нанесла ракетный удар по американской базе на газовом месторождении Конико к северо-востоку от сирийского Дейр-эз-Зора.

Столкновения низкой интенсивности происходят также на израильско-ливанской границе и на Западном берегу реки Иордан. По мнению политолога Людмилы Самарской, заинтересованность региональных игроков на Ближнем востоке в эскалации палестино-израильского кризиса нельзя исключать. Ранее, 20 октября, она заявила, что дополнительное обострение вызвано нестабильностью и динамичностью конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте погибло более 4,3 тыс. человек и еще 13,5 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.