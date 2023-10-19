Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав Палестины заявил о 3 859 погибших с начала эскалации
Экономика
Российскому бизнесу предложили использовать бренд «Сделано в России»
Мир
Москва и Пекин скоординируют действия по конфликту на Ближнем Востоке
Общество
Глава Минздрава назвал число страдающих ожирением россиян
Общество
Закончилось брендирование 70-го павильона ВДНХ к выставке «Россия»
Политика
Путин провел встречу с генконструктором «ОДК-Авиадвигатель»
Общество
В Минздраве назвали стабильно тяжелым состояние раненого журналиста Sputnik
Мир
ХАМАС заявило о боях с Израилем в лагерях беженцев на Западном берегу
Интернет и технологии
В WhatsApp появилась функция по ведению сразу двух аккаунтов
Мир
Аэропорт Базеля эвакуировали из-за угрозы взрыва
Мир
Пашинян отметил роль ЕС в плане по нормализации отношений Еревана и Баку
Мир
СМИ сообщили об атаке иракской шиитской группировки на базу США в Сирии
Происшествия
В зоне спецоперации погиб казак Александр Можаев с позывным Бабай
Мир
Минстрой допустил ввод понятия апартаментов в законодательство

СМИ сообщили об атаке иракской шиитской группировки на базу США в Сирии

Al Mayadeen: шиитская группировка Ирака атаковала базу США в Сирии
0
Фото: commons.wikimedia.org/Staff Sgt. Jacob Connor
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утром 19 октября шиитская группировка Ирака атаковала базу США Эт-Танф в Сирии. Об этом 19 октября сообщил телеканал Al Mayadeen.

«Наши борцы за веру атаковали при помощи трех беспилотников базу Эт-Танф, которые прямо и точно достигли своих целей», — такое заявление группировки передал телеканал.

В Al Mayadeen уточнили, что эта же группировка также нанесла ракетный удар по базе США на газовом месторождении Конико к северо-востоку от сирийского Дейр-эз-Зора.

«Для многих на Ближнем Востоке это идеальный шторм»
Востоковед Андрей Онтиков — о том, кому выгодно обострение палестино-израильского конфликта

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

Так, 18 октября была атакована база американских войск на аэродроме в Ираке. После инцидента в американском оборонном ведомстве сообщили о двух сбитых беспилотниках.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023