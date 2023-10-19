СМИ сообщили об атаке иракской шиитской группировки на базу США в Сирии
Утром 19 октября шиитская группировка Ирака атаковала базу США Эт-Танф в Сирии. Об этом 19 октября сообщил телеканал Al Mayadeen.
«Наши борцы за веру атаковали при помощи трех беспилотников базу Эт-Танф, которые прямо и точно достигли своих целей», — такое заявление группировки передал телеканал.
В Al Mayadeen уточнили, что эта же группировка также нанесла ракетный удар по базе США на газовом месторождении Конико к северо-востоку от сирийского Дейр-эз-Зора.
Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.
Так, 18 октября была атакована база американских войск на аэродроме в Ираке. После инцидента в американском оборонном ведомстве сообщили о двух сбитых беспилотниках.