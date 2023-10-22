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Журналистка из США рассказала о потере Зеленским популярности всего за неделю

Журналистка Моррис: популярность Зеленского на Западе исчезла за неделю
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский обиделся из-за того, что политики и пресса западных стран стали меньше уделять внимания конфликту с Россией. Об этом 20 октября заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире YouTube-канала Redacted.

«Владимир Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше? Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара», ― заявила Моррис.

По словам журналистки, из-за невозможности привлечь внимание западных СМИ Зеленский решается на такие отчаянные шаги, как попытка приехать в Израиль, а также внесение предложения о нанесении ударов по Ирану. Кроме того, он обвиняет Россию в палестино-израильском конфликте, который не имеет никакого отношения к РФ.

Моррис заключила, что популярность президента Украины буквально «растворилась» за считаную неделю.

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Ранее, 17 октября, политолог Александр Дудчак заявил, что Зеленский с помощью визита в Израиль хотел привлечь внимание к стране, но ему не позволили этого сделать.

Тогда эксперт напомнил, что в конгрессе США собирались голосовать объединенным пакетом помощи Украине и Израилю и Зеленский хотел «этот пакет изобразить».

За день до того израильская сторона отказала Зеленскому, который намеревался посетить Израиль с «визитом солидарности».

До этого, 10 октября, парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступать Зеленский в ходе визита в страну. Отмечалось, что мероприятие могли отсрочить по соображениям безопасности. Между тем сенатор Диана Шошоакэ призвала Зеленского уважать украинских румын, а также «вернуть территории» Румынии.

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