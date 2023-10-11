Румынский сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть земли

Сенатор Румынии Диана Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест президента Украины Владимира Зеленского уважать украинских румын, а также и «вернуть территории» Румынии. Ролик с этой речью в парламенте Шошоакэ выложила в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине <...> Верните наши территории, уважайте румын и их язык», — прокричала сенатор в парламенте.

Ранее, 10 октября, парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступать президент Украины Владимир Зеленский. При этом мероприятие могли отсрочить по соображениям безопасности.

В этот же день Зеленский заявил о достижении договоренности с Румынией о повышении уровня сотрудничества до стратегического партнерства.