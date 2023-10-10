Украина и Румыния договорились о стратегическом партнерстве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с Румынией о повышении уровня сотрудничества до стратегического партнерства. Об этом украинский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Мы провели с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом содержательные переговоры. Отмечу достижение договоренности о нашем стратегическом партнерстве — Украины и Румынии», — такие слова Зеленского приводит ТАСС.

Украинский лидер добавил, что две страны готовы к построению такого уровня отношений, и выразил уверенность в том, что это будет реализовано.

Ранее в этот день G4Media сообщило об отмене заседания в парламенте Румынии, на котором должен был выступать президент Украины. По словам источников издания, мероприятие могли отсрочить по соображениям безопасности.

О визите Зеленского в Румынию телеканал Digi24 сообщал еще 6 октября. В СМИ отметили, что в ходе поездки в Бухарест украинский лидер должен встретиться с руководством Румынии и обсудить сотрудничество в области безопасности, энергетики и сельского хозяйства, а также вопросы, связанные с поставками украинского зерна.

Правительство Румынии также нанесет ответный визит в Киев, чтобы «найти как можно больше точек сотрудничества».