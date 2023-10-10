СМИ сообщили об отмене выступления Зеленского в румынском парламенте

Парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает G4Media.

«Руководство парламента во вторник приняло решение, что назначенное на сегодня совместное заседание по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского не состоится», — говорится в публикации.

Однако, по словам других источников издания, мероприятие могли отсрочить по соображениям безопасности.

Исполняющий обязанности председателя палаты депутатов Альфред Симонис указал, что не знает причину, по которой президент Украины не приехал выступить с речью на совместном пленарном заседании.

«Мы не выполняем программу президента Зеленского <…> Я не могу ответить. Ни в коем случае оно не исходило от палаты депутатов. Я не могу отвечать за изменения, внесенные штабом господина Зеленского. Могу ли я заставить президента Зеленского или другого президента приехать или не приехать?» — сказал он.

Кроме того, в G4Media предположили, что Зеленский попытался избежать скандала с румынским сенатором Дианой Шошоакэ, которая ранее призвала всех румын выйти на улицы, чтобы «не допустить въезда в страну наглого, бессовестного предателя, в том числе и своей страны».

Ziarul National добавляет, что политик отправляла украинскому лидеру письмо, в котором сообщила, что Зеленскому следовало бы обратить внимание на положение этнических румын на Украине, прежде чем просить денег и поддержки у этого народа.

«Зеленский испугался меня и не будет выступать в парламенте Румынии? Не удивлена», — отметила она.

Ранее, 6 октября, стало известно, что в ходе поездки в Бухарест Зеленский запланировал с руководством страны. Стороны намеревались обсудить сотрудничество в области безопасности, энергетики и сельского хозяйства, а также вопросы, связанные с поставками украинского зерна.