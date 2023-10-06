Зеленский посетит Румынию на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Румынию на следующей неделе. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает телеканал Digi24.

Отмечается, что это будет первая поездка украинского лидера в Румынию с момента начала специальной военной операции России на Украине. Телеканал не называет точной даты визита из-за соображений безопасности.

«Мы избегаем называть дату, поскольку знаем, насколько они [украинские чиновники] осторожны в плане безопасности, особенно на таком высоком уровне. Что мы можем точно сказать, так это то, что визит Зеленского не является частью турне», — заявила журналист телеканала.

При этом информационный портал Click со ссылкой на осведомленные источники пишет, что президент Украины может приехать в страну 10 октября.

Ожидается, что в ходе поездки в Бухарест Зеленский встретится с руководством страны. Стороны обсудят сотрудничество в области безопасности, энергетики и сельского хозяйства, а также вопросы, связанные с поставками украинского зерна.

«Визит Владимира Зеленского в Бухарест пройдет в контексте постоянной поддержки, которую Румыния оказывает Украине в условиях зернового кризиса», — говорится в сообщении.

Правительство Румынии также нанесет ответный визит в Киев, чтобы «найти как можно больше точек сотрудничества».

15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать запрет на ввоз украинского зерна в граничащие с Украиной страны ЕС, который был введен в мае этого года после жалоб фермеров на более дешевую украинскую продукцию. Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия выступили за продление эмбарго на поставку зерновых культур из Украины с целью защиты своих фермеров.

4 октября, министр сельского хозяйства и сельского развития Румынии Флорин Барбу сообщил в Faceebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), что только румынские фермеры и переработчики смогут импортировать в страну зерновые с Украины и Молдавии. По его словам, соответствующий нормативный акт уже готов и будет одобрен правительством Румынии.