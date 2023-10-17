Политолог объяснил отказ Израиля в визите Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью визита в Израиль хотел привлечь внимание к стране, но ему не позволили этого сделать. Об этом политолог Александр Дудчак рассказал во вторник, 17 октября.

«Он обеспокоен тем, что внимание может быть отвлечено. Хотя финансирование Украины не прекратится, есть опасения, что могут быть определенные задержки», — сказал он в беседе с «Абзацем».

Дудчак напомнил, что в конгрессе США собирались голосовать объединенным пакетом помощи Украине и Израилю и Зеленский хотел «этот пакет изобразить».

Накануне израильская сторона отказала Зеленскому, желавшему посетить Израиль с «визитом солидарности», передает RT.

О планах Зеленского посетить Израиль стало известно 12 октября. Как тогда отмечал портал Axios со ссылкой на источники двух государств, офис президента Украины отправил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой согласовать визит президента Украины.

До этого, 10 октября, парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступать Зеленский в ходе визита в страну. Отмечалось, что мероприятие могли отсрочить по соображениям безопасности. Между тем сенатор Диана Шошоакэ призвала Зеленского уважать украинских румын, а также «вернуть территории» Румынии.

Это не первый случай, когда отменяют выступления Зеленского на различных мероприятиях. Так, в середине сентября Кевин Маккарти, занимавший пост спикера палаты представителей США, не дал украинскому президенту выступить перед конгрессменами. Это объяснили занятостью законодателей.

До этого, в середине декабря 2022 года, Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу Зеленского обратиться с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре. Отмечалось, что в Киеве были удивлены отказом.