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Зеленскому не дали выступить в конгрессе США из-за занятости законодателей

NBC News: Маккарти отказал Зеленскому в выступлении в конгрессе США
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Фото: REUTERS/OLEG PETRASYUK
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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед конгрессом из-за занятости и напряженного графика законодателей, об этом 21 сентября сообщил телеканал NBC News.

«Времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», — сказал Маккарти.

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Конгрессмен напомнил, что Зеленский уже выступал перед конгрессом в конце 2022 года. Тогда спикером палаты представителей была член Демократической партии Нэнси Пелоси.

Ранее в этот день американские СМИ сообщили, что на фоне провала ВСУ отношение конгрессменов к Зеленскому изменилось. Отмечается, что после провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) американские политики несколько поубавили оптимизма в отношении финансирования Украины.

За день до этого американский журналист Джексон Хинкл заявил, что для Зеленского приближается «жестокий финал». По его словам, украинское контрнаступление является самоубийственной миссией, поскольку Украина несет большие потери. Он выразил мнение, что украинцам следует протестовать против действий нынешней власти.

Ранее, 19 сентября, Кевин Маккарти заявил, что не будет гарантировать Зеленскому новое финансирование, а потребует отчетность за уже предоставленную американскую помощь.

15 сентября советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден планирует встретиться с Владимиром Зеленским 21 сентября в Вашингтоне.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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