СМИ узнали об отказе ФИФА транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022

Просьба президента Украины Владимира Зеленского обратиться с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре в воскресенье была отклонена Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом 16 декабря сообщает CNN со ссылкой на источник.

По его словам, офис президента Украины предлагал обратиться к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре. При этом было неясно, планировалась ли трансляция выступления Зеленского в прямом эфире или в записи.

В Киеве были удивлены отказом ФИФА, уточнил источник.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо», — отметил собеседник телеканала. Он добавил, что переговоры между Украиной и руководством ФИФА продолжаются.

Киев неоднократно пытался использовать крупнейшие мировые события, вне зависимости от их тематики, для привлечения внимания мировой общественности к ситуации на Украине.

Так, в середине ноября президент Украины выступил с видеообращением на саммите G20. Он потребовал, в частности, вывести российские войска с территории страны и «выплатить компенсацию за нанесенный ущерб».

В октябре он в ходе обращения к членам экстренно созванной G7 заявил о необходимости изолировать РФ.

Ранее, 10 ноября, Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября он на законодательном уровне ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.