Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове
Экономика
Безработица в России обновила исторический минимум
Мир
Стоимость военной помощи Нидерландов Украине составила почти €1 млрд
Общество
Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Экономика
ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей
Мир
Греция направит Украине вооружение только взамен на ПРО Patriot из США
Мир
Полиция ЦАР назвала терактом покушение на главу Русского дома
Политика
В Кремле пообещали ознакомиться со статьей Киссинджера о будущем между РФ и Украиной
Мир
Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции
Общество
Использованные для атак на Крым беспилотники оказались производства США
Мир
Мэр Харькова сообщил о «колоссальных разрушениях» в городе
Сюжет:

СМИ узнали об отказе ФИФА транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022

CNN: ФИФА отказала Зеленскому в обращении перед финалом ЧМ-2022
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/JB Autissier
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Просьба президента Украины Владимира Зеленского обратиться с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре в воскресенье была отклонена Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом 16 декабря сообщает CNN со ссылкой на источник.

Решительное обсуждение: как прошла срочная встреча G7 по Украине
И чего хотел Зеленский от «Большой семерки»

По его словам, офис президента Украины предлагал обратиться к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре. При этом было неясно, планировалась ли трансляция выступления Зеленского в прямом эфире или в записи.

В Киеве были удивлены отказом ФИФА, уточнил источник.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо», — отметил собеседник телеканала. Он добавил, что переговоры между Украиной и руководством ФИФА продолжаются.

Киев неоднократно пытался использовать крупнейшие мировые события, вне зависимости от их тематики, для привлечения внимания мировой общественности к ситуации на Украине.

Так, в середине ноября президент Украины выступил с видеообращением на саммите G20. Он потребовал, в частности, вывести российские войска с территории страны и «выплатить компенсацию за нанесенный ущерб».

В октябре он в ходе обращения к членам экстренно созванной G7 заявил о необходимости изолировать РФ.

Ранее, 10 ноября, Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября он на законодательном уровне ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022