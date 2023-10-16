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В Израиле сообщили об отказе Зеленскому в «визите солидарности» в страну

TOI: Тель-Авив отказал Зеленскому в «визите солидарности» по причине «неподходящего времени»
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому, желавшему посетить Израиль с «визитом солидарности». Об этом сообщила газета The Times of Israel (TOI) в понедельник, 16 октября.

«Зеленский попросил совершить визит в знак солидарности после нападения ХАМАС на Израиль, но ему сказали, что «время неподходящее», — передает издание.

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О планах Зеленского посетить Израиль стало известно 12 октября. Как тогда отмечал портал Axios со ссылкой на источники двух государств, офис президента Украины отправил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой согласовать визит президента Украины.

До этого, 10 октября, парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступать Зеленский в ходе визита в страну. Отмечалось, что мероприятие могли отсрочить по соображениям безопасности. Между тем сенатор Диана Шошоакэ призвала Зеленского уважать украинских румын, а также «вернуть территории» Румынии.

Это не первый случай, когда отменяют выступления Зеленского на различных мероприятиях. Так, в середине сентября Кевин Маккарти, занимавший пост спикера палаты представителей США, не дал украинскому президенту выступить перед конгрессменами. Это объяснили занятостью законодателей.

До этого, в середине декабря 2022 года, Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу Зеленского обратиться с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре. Отмечалось, что в Киеве были удивлены отказом.

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