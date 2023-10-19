В Израиле заявили о данном войскам зеленом свете на вход в сектор Газа

Израильским военным дан зеленый свет на вторжение в Газу, когда они будут к этому готовы, сообщил 19 октября телеканалу ABC News входящий в кабинет по вопросам безопасности Израиля министр экономики и промышленности страны Нир Баракат.

В интервью он заявил, что «даже если на это уйдет год», израильская армия посвятит первостепенное внимание уничтожению палестинского движения ХАМАС.

По словам Бараката, километры туннелей, которые ХАМАС построил под Газой, станут «самым большим кладбищем в мире». При этом ХАМАС заявлял, что удерживает некоторых или всех из 203 израильских заложников в этой обширной подземной сети ходов.

«Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть живыми», — подчеркнул Баракат, добавив, что «первым и последним приоритетом» является уничтожение ХАМАС.

В свою очередь, ХАМАС выступило с заявлением о том, что готово к длительному вооруженному противостоянию с Израилем. Об этом сообщил представитель «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама», боевого крыла палестинского движения, Абу Обейда.

Ранее в этот день специальные докладчики ООН предупредили о том, что израильские удары по сектору Газа привели к возникновению риска геноцида народа Палестины.

Тогда же министерство здравоохранения Газы сообщило, что в анклаве прекратили работу 18 медицинских центров в результате ударов Израиля и нехватки топлива. Всего, по данным ведомства, Израиль нанес удары по 19 медицинским учреждениям региона.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». Погиб 471 человек, еще 314 получили ранения.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Позднее, 9 октября, израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3,8 тыс. человек и еще 13,3 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.