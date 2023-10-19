Казахстан опроверг данные об ограничении экспорта товаров в РФ

Информация о введении Казахстаном ограничений на экспорт в РФ 106 видов товаров из-за санкций Запада является некорректной. Об этом 19 октября заявило министерство торговли и интеграции республики.

«Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что для торговли товарами двойного назначения необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите. Там подчеркнули, что экспортный контроль относится к национальной компетенции, что предусмотрено договором ЕАЭС. Казахстан осуществляет его для товаров двойного назначения уже более 20 лет, заключили в ведомстве.

Ранее в этот день СМИ Казахстана со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции республики Кайрата Торебаева сообщили о введении ограничения на экспорт 106 видов товаров из-за санкций Запада. Под запрет якобы попала продукция и местных, и иностранных производителей.

13 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против применения экономических санкций в мировой торговле. Он призвал продолжать взаимодействовать со странами — членами Содружества Независимых Государств, чтобы преодолевать возникающие вызовы.

До этого, 29 сентября, казахстанский лидер заявил, что власти республики намерены развивать всестороннее сотрудничество с РФ. Токаев подчеркнул, что Казахстан не является «анти-Россией», и отметил, что он не единожды заявлял о контрпродуктивности санкционного противостояния.