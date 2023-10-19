Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров из-за санкций

Казахстан ввел ограничение на экспорт 106 видов товаров из-за санкций Запада, сообщило издание zakon.kz со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева.

Под запрет попала продукция и местных, и иностранных производителей.

Вице-министр отметил, что речь идет о товарах военного назначения. В их числе дроны, запчасти к ним, специализированная электроника и чипы.

Ранее, 13 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против применения экономических санкций в мировой торговле. Он призвал продолжать взаимодействовать со странами — членами Содружества Независимых Государств, чтобы преодолевать возникающие вызовы.

29 сентября казахстанский лидер заявил, что власти республики намерены развивать всестороннее сотрудничество с РФ. Токаев подчеркнул, что Казахстан не является «анти-Россией», и отметил, что он не единожды заявлял о контрпродуктивности санкционного противостояния.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.