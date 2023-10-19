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В Турции сообщили о готовности создать госпиталь для пострадавших палестинцев

Глава минздрава Турции Коджа: Турция готова создать госпиталь для палестинцев
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Фото: Global Look Press/Firas El_shaer
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Турция готова создать полевой госпиталь для оказания помощи пострадавшим палестинцам, а также организовать их авиаперевозку на свою территорию для лечения. Об этом 19 октября сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа во время переговоров с иорданским коллегой Фирасом аль-Хавари.

По его словам, министры приступают к планированию и координации по данному вопросу.

«Мы готовы к созданию полевого госпиталя, воздушной транспортировке раненых в нашу страну для дальнейшего обследования и лечения при необходимости, обеспечению медицинским персоналом, поставке медикаментов и медицинских изделий. Он (Фирас аль-Хавари. — Ред.) сказал, что страна готова к сотрудничеству», — приводит его слова Hurriet.

Коджа добавил, что иорданский коллега поблагодарил его за предложенную помощь.

Ранее в этот день ежедневная газета Turkiye писала, что Коджа поговорил по телефону с министром здравоохранения Египта Халедом Абдель Гаффаром. В разговоре с ними глава турецкого минздрава также указал, что Анкара направит госпитальное судно и переправит раненых для лечения.

17 октября глава турецкого МИДа Хакан Фидан сообщил о готовности Турции выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения. До этого, 13 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном заявлял, что завершить конфликт на Ближнем Востоке возможно только путем создания двух государств. Он призвал западные страны предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, погиб 471 человек, еще 314 получили ранения.

В целом с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4,2 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3,8 тыс. человек и еще 13,3 тыс. получили ранения, сообщили палестинские медслужбы.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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