Армия Израиля зафиксировала запуск еще 20 снарядов из Ливана

Армия Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск еще 20 снарядов из Ливана, сообщили 19 октября израильские вооруженные силы в своем Telegram-канале.

Как отмечается, в ответ израильская армия открыла артиллерийский огонь.

Других сведений не приводится.

Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила, что пять ракет из Ливана упали в пустынной местности. Одну перехватили средства ПВО израильской армии.

В этот же день Армия Израиля заявила о начале нанесения авиаударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. Удары израильской армии по территории Ливана стали ответом на запуск двух противотанковых ракет в сторону кибуца Манара, который находится на границе двух стран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4 229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3,8 тыс. человек и еще 13,3 тыс. получили ранения, сообщили палестинские медслужбы.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.