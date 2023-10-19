ЦАХАЛ сообщила о нанесении ответных ударов по объектам в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по источникам огня из Ливана, говорится 19 октября в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

«После первоначального сообщения о звуках сирен на севере Израиля было зафиксировано шесть запусков из Ливана в сторону израильской территории», — отмечается в сообщении.

Пять ракет, выпущенных с территории Ливана, упали в пустынной местности. Одну перехватили средства ПВО ЦАХАЛ.

Ранее в четверг сообщалось, что удары израильской армии по территории Ливана стали ответом на запуск двух противотанковых ракет в сторону кибуца Манара, расположенного на границе двух стран.

Также ЦАХАЛ сообщила о начале авиаударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. Были поражены цели вдоль ливанской границы, в том числе наблюдательный пункт, с которого по территории Израиля были выпущены противотанковые ракеты.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.