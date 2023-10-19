Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав Палестины заявил о 3 859 погибших с начала эскалации
Мир
В Минске сообщили о компенсации Белоруссией потерь на рынках стран Запада
Мир
Армия Израиля зафиксировала запуск еще 20 снарядов из Ливана
Общество
Глава Минздрава назвал число страдающих ожирением россиян
Мир
Иордания и Египет отвергли требование о переселении к ним жителей Газы
Мир
В Одессе у районного военкома выявили коррупционные доходы более чем на $1 млн
Происшествия
Взрыв газового оборудования произошел в такси на юге Москвы
Мир
ХАМАС заявило о боях с Израилем в лагерях беженцев на Западном берегу
Интернет и технологии
В WhatsApp появилась функция по ведению сразу двух аккаунтов
Армия
Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря
Мир
Кулеба предрек регулярные поставки США Украине ракет ATACMS
Мир
СМИ сообщили об атаке иракской шиитской группировки на базу США в Сирии
Происшествия
В зоне спецоперации погиб казак Александр Можаев с позывным Бабай
Мир
Минстрой допустил ввод понятия апартаментов в законодательство
Сюжет:

ЦАХАЛ сообщила о нанесении ответных ударов по объектам в Ливане

Армия Израиля сообщила, что наносит ответные удары по объектам в Ливане
0
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по источникам огня из Ливана, говорится 19 октября в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

«После первоначального сообщения о звуках сирен на севере Израиля было зафиксировано шесть запусков из Ливана в сторону израильской территории», — отмечается в сообщении.

Пять ракет, выпущенных с территории Ливана, упали в пустынной местности. Одну перехватили средства ПВО ЦАХАЛ.

Ранее в четверг сообщалось, что удары израильской армии по территории Ливана стали ответом на запуск двух противотанковых ракет в сторону кибуца Манара, расположенного на границе двух стран.

Также ЦАХАЛ сообщила о начале авиаударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. Были поражены цели вдоль ливанской границы, в том числе наблюдательный пункт, с которого по территории Израиля были выпущены противотанковые ракеты.

Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
Чего ждать от протестов в мусульманских странах и что сейчас происходит в регионе

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023