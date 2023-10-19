ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла артиллерийские удары по территории Ливана, сообщила в четверг, 19 октября, ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что удары израильской армии по территории Ливана стали ответом на запуск двух противотанковых ракет в сторону кибуца Манара, расположенного на границе двух стран.

«Сообщений о травмах [полученных в результате атаки Ливана] не поступало», — уточнили в ЦАХАЛ.

Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила о начале авиаударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. Уточнялось, что были поражены цели вдоль ливанской границы, в том числе наблюдательный пункт, с которого по территории Израиля были выпущены противотанковые ракеты.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.