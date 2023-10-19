Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по территории Ливана
Спорт
Путин заявил об открытости России к киберспорту
Общество
Умер актер «Каламбура» Сергей Гладков
Общество
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Общество
В Новгородской области задержали бывшего вице-мэра Рыбинска
Спорт
Глава ОКР выразил уверенность в снятии санкций с российского спорта к ОИ-2028
Политика
ГД приняла обращение к ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке
Политика
Путин подписал закон о штрафах за перевозку немаркированного табака сверх нормы
Мир
ЕС решил провести свой форум в противовес проекту «Один пояс — один путь»
Наука и техника
В Подмосковье отгрузили первый атомный реактор для ледокола «Чукотка»
Спорт
Путин заявил о планах вовлечь 70% россиян в спорт к 2030 году
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рекордный рост объема средств на счетах россиян в банках
Мир
В Швеции пропал без вести футболист «Милана» Робак
Интернет и технологии
Альфа-тест российского игрового движка Nau Engine начнется 1 ноября
Сюжет:

ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по территории Ливана

0
Фото: TASS/EPA/ATEF SAFADI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла артиллерийские удары по территории Ливана, сообщила в четверг, 19 октября, ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что удары израильской армии по территории Ливана стали ответом на запуск двух противотанковых ракет в сторону кибуца Манара, расположенного на границе двух стран.

«Сообщений о травмах [полученных в результате атаки Ливана] не поступало», — уточнили в ЦАХАЛ.

Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила о начале авиаударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. Уточнялось, что были поражены цели вдоль ливанской границы, в том числе наблюдательный пункт, с которого по территории Израиля были выпущены противотанковые ракеты.

Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
Чего ждать от протестов в мусульманских странах и что сейчас происходит в регионе

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023