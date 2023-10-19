Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай готов к работе над созданием экономического коридора с РФ и Монголией
Мир
В Чехии оппозиция не смогла вынести вотум недоверия премьер-министру
Общество
Осужденный на 10 лет экс-глава управления СК по Кузбассу освобожден досрочно
Мир
СМИ сообщили о сильном взрыве неизвестного происхождения на Голанских высотах
Авто
Завод «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. автомобилей в 2024 году
Мир
Лавров отметил выход двусторонних отношений РФ и КНДР на новый уровень
Мир
Глава МИД Дании признался пранкерам о секретных переговорах по Украине
Мир
На Украине сообщили о пожарах в Николаеве и Запорожье
Экономика
Путин заявил об активном энергетическом сотрудничестве РФ и Китая
Политика
В ГД назвали безрассудной политику Запада в отношении конфликта на Ближнем Востоке
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ
Мир
Лавров заявил о контактах РФ и Турции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Иран предупредил о возможном вовлечении в конфликт в Израиле новых игроков
Мир
В Турции опровергли сообщения о подготовке к вмешательству на Ближнем Востоке
Сюжет:

Иран предупредил о возможном вовлечении в конфликт в Израиле новых игроков

0
Фото: TASS/EPA/ABIR SULTAN
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поддержка Израиля другими странами может привести к включению в конфликт новых игроков. Об этом 19 октября заявил глава генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммад Багери в разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

«Продолжение преступлений сионистского режима (то есть действий Израиля. — Ред.), его прямая поддержка и помощь со стороны других государств осложняют ситуацию и могут привести к выходу на арену новых игроков», — цитирует Багери агентство Tasnim.

Также отмечается, что начальник генштаба ВС Ирана и министр обороны РФ договорились сотрудничать в оказании помощи пострадавшим в палестино-израильском конфликте.

Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
Чего ждать от протестов в мусульманских странах и что сейчас происходит в регионе

Ранее, 19 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что риск, с которым палестино-израильский конфликт может перерасти в общерегиональный, достаточно высок. Вместе с тем, отметил глава внешнеполитического ведомства, Россия считает провокацией попытки свалить всё происходящее на Иран.

К обострению и без того напряженной обстановки на Ближнем Востоке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

15 октября советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт будет длиться «до обретения палестинцами независимого государства со столицей в Иерусалиме».

7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023