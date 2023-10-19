Иран предупредил о возможном вовлечении в конфликт в Израиле новых игроков

Поддержка Израиля другими странами может привести к включению в конфликт новых игроков. Об этом 19 октября заявил глава генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммад Багери в разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

«Продолжение преступлений сионистского режима (то есть действий Израиля. — Ред.), его прямая поддержка и помощь со стороны других государств осложняют ситуацию и могут привести к выходу на арену новых игроков», — цитирует Багери агентство Tasnim.

Также отмечается, что начальник генштаба ВС Ирана и министр обороны РФ договорились сотрудничать в оказании помощи пострадавшим в палестино-израильском конфликте.

Ранее, 19 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что риск, с которым палестино-израильский конфликт может перерасти в общерегиональный, достаточно высок. Вместе с тем, отметил глава внешнеполитического ведомства, Россия считает провокацией попытки свалить всё происходящее на Иран.

К обострению и без того напряженной обстановки на Ближнем Востоке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

15 октября советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт будет длиться «до обретения палестинцами независимого государства со столицей в Иерусалиме».

7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.