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Полиция Афин применила слезоточивый газ против митингующих в поддержку Палестины

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kostas Tzoumas / Eurokinis
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Полиция Афин применила слезоточивый газ на пропалестинском митинге возле посольства Израиля. Вечером среды, 18 октября, тысячи протестующих с плакатами и лозунгами за свободу Палестины собрались около израильской дипмиссии, сообщила греческая газета Proto Thema.

По данным издания, около 21:30 демонстранты, которые выразили свою поддержку палестинскому народу, собрались около посольства Израиля. Полиция, чтобы оттеснить протестующих от ограды территории, применила слезоточивый газ.

Из-за митинга и марша протеста, организованного Коммунистической партией Греции (КПГ), проспект Кифисиас оставался закрытым до 22:00 для транспорта.

Демонстранты собрались на площади Синтагма во второй половине дня и оттуда начали марш к посольству Израиля. По данным источников газеты в полиции, численность демонстрантов составила около 10 тыс. человек. Генеральный секретарь КПГ Димитрис Куцумбас принял участие в марше по центру Афин, надев традиционный палестинский шарф — куфию. Куцумбаса сопровождали посол Палестины Юсеф Дорхом и депутат от партии Танасис Пафилис.

Пафилис позднее выступил с телефонным обращением к министру внутренних дел по поводу ненужного применения полицией слезоточивого газа на демонстрантов возле посольства Израиля во время марша солидарности с палестинским народом, пишет портал 902.gr. Он призвал правительство ответить, кто отдал приказ применять газ и светошумовые гранаты во время мирной демонстрации возле посольства.

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Массовые протесты в поддержку Палестины проходят в других городах Европы и не только. Вечером 18 октября стало известно о массовых протестах у здания МИД Германии. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

В этот же день возле генконсульства Израиля в Стамбуле собралась толпа, которая требует прекращения огня по сектору Газа, сообщил «Известиям» с места событий журналист Мирбек Бекболсун Ахмад. Он уточнил, что среди протестующих немало медиков.

Ранее в среду стало известно, что Израиль был вынужден эвакуировать свои диппредставительства в Египте и Марокко в связи с пропалестинскими демонстрациями.

К напряженной обстановке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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