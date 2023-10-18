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Журналист Херш заявил о намерении Израиля устроить в Газе подобие Хиросимы
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Журналист Херш заявил о намерении Израиля устроить в Газе подобие Хиросимы

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Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится разрушить сектор Газа по сценарию Хиросимы, но без применения ядерного оружия. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в среду, 18 октября, в своей колонке на портале Substack.

«Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», — сообщил Херш.

Журналист подчеркнул, что планы израильской армии известны ему, поскольку у него есть источник, знакомый с планами командования ЦАХАЛ.

«Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа для того, чтобы уничтожить всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС и не оставлять в живых никого из них», — написал Херш.

По его словам, ЦАХАЛ намерена использовать управляемые бомбы, произведенные в США и известные, как «разрушители бункеров». Эти боеприпасы способны проникать под землю на десятки метров. Такие боеприпасы позволят израильской армии ликвидировать расположенные в системе подземных туннелей установки для производства вооружения, которыми пользуется ХАМАС.

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В этот же день Организация исламского сотрудничества заявила, что Израиль несет полную ответственность за судьбы жителей сектора Газа.

Движение ХАМАС тогда же заявило, что ответственность за обстрел больницы Аль-Ахли в секторе Газа несет Израиль, так как при ударе по медучреждению использовались военные средства, доступные только Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Позднее представитель ХАМАС Фаузи Бархум сказал, что удары были нанесены управляемыми ракетами.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на то, что Армия обороны Израиля не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ же заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. Число погибших составило 471 человек, пострадавших — более 300.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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