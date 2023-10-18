ОИС возложила ответственность на Израиль за судьбу жителей сектора Газа

Израиль несет полную ответственность за судьбу жителей сектора Газа, сообщила 18 октября Организация исламского сотрудничества. Заявление опубликовано на сайте ОИС.

«Израиль, как оккупирующая держава, несет полную ответственность за судьбу гражданского населения в секторе Газа и настоящую трагедию, которую оно переживает в результате бомбардировок, блокады и голода, без электричества, еды и чистой воды, будучи вынужденным покинуть свои дома», — сказано в сообщении.

Организация призывает международное сообщество привлечь Израиль к ответственности за «военные преступления против палестинского народа и человечества в целом».

В этот же день движение ХАМАС заявило, что ответственность за обстрел больницы Аль-Ахли в секторе Газа несет Израиль, так как при ударе по медучреждению использовались военные средства, доступные только Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Позднее представитель ХАМАС Фаузи Бархум сказал, что удары были нанесены управляемыми ракетами.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на то, что Армия обороны Израиля не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ же заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. Число погибших составило 471 человек, пострадавших — более 300.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.