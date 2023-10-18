ХАМАС заявило об ударе Израиля управляемыми ракетами по больнице

Израиль нанес удар по больнице в Газе управляемыми ракетами, о чем заявил 18 октября представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум.

По его словам, Израиль нанес удар по больнице после того, как служба общей безопасности страны несколько раз связалась с сотрудниками учреждения с угрозой «взорвать больницу».

«ХАМАС опубликует все доказательства <…>, которые подтверждают, что эта резня была устроена намеренно, и представит их международным органам», — приводит издание Newsweek слова представителя ХАМАС.

В этот же день ХАМАС заявило, что ответственность за обстрел больницы Аль-Ахли в секторе Газа несет Израиль, так как при ударе по медучреждению использовались военные средства, доступные только Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удар по госпиталю в секторе Газа был нанесен вечером 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибли и пострадали более 800 человек. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не причастна к удару.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.