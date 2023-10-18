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Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование по делу Трушнина

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Уголовное преследование инициировано по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности военкора «Известий» Валентина Трушнина. Об этом 18 октября сообщает прокуратура Москвы.

«Прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов направил материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — сказано в Telegram-канале ведомства.

По данным столичной прокуратуры, инцидент произошел 17 октября в подъезде одного из домов в поселке Коммунарка в Новой Москве. Уточняется, что есть достаточные основания полагать, что преступные действия связаны с осуществлением Трушнина законной профессиональной журналистской деятельности и направлены на ее воспрепятствование.

Ранее в этот день около двери квартиры военкора «Известий» был обнаружен рисунок. Неизвестные изобразили пентаграмму со свиной головой и расставили свечи рядом. Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле.

Были возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), так как ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи.

Позднее в этот день в Сети появились кадры задержания вандалов, нарисовавших пентаграмму. На видео показано, как группа мужчин останавливает молодого человека, проходящего мимо автомобиля.

После задержанный рассказал о полученных заданиях, которые он выполнял вместе с подельницей за деньги. Он отметил, что были выполнены пять заказов по пяти разным адресам. Ему до конца не рассказывали значения пентаграмм.

Также известно о задержании девушки по делу Трушнина. Отец Светланы рассказал «Известиям» о своей дочери. По словам мужчины, новость о том, что она может быть причастна к вандализму по отношению к месту жительства военного корреспондента, застала его врасплох.

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