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Опубликовано видео с задержанным за пентаграмму у квартиры военкора «Известий»

Опубликовано видео с задержанным за пентаграмму у квартиры военкора «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» публикуют видео с задержанным злоумышленником, который нарисовал пентаграмму у квартиры военкора издания Валентина Трушнина.

На кадрах задержанный называет свое имя и имя своей подельницы, а также рассказывает о полученных заданиях, которые они выполнили за деньги.

«Рисовали граффити на дверях и под ними», — признался мужчина.

Он отметил, что были выполнены пять заказов по пяти разным адресам. Заказчик до конца не рассказывал задержанному о значении пентаграмм.

Как рассказал источник «Известий», девушка 1998 года рождения и мужчина 1995 года рождения получали через чат-бот задания с Украины. За каждый заказ зарабатывали по 5 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), так как ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи. При этом сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле.

Инцидент произошел ранее в этот день. Неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи около двери квартиры Трушнина. Электрик, работающий в доме, сообщил, что его попросили вызвать дворника, чтобы тот убрал предметы.

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