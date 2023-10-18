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Происшествия
Неизвестные нарисовали голову свиньи у квартиры военкора «Известий»

Неизвестные нарисовали голову свиньи у квартиры военкора «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи около двери квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина. Рисунок был обнаружен 18 октября, при этом сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле.

Известно, что незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

Один из очевидцев — мужчина, занимающийся ремонтом в подъезде, рассказал, что видел девушку с парнем, у которого были баллончик и трафарет.

Электрик, работающий в доме, сообщил, что дочь корреспондента попросила его вызвать дворника, чтобы тот убрал свечи и пентаграмму. Также она позвонила в управляющую компанию, чтобы узнать, есть ли в доме камеры видеонаблюдения. По мнению девушки, произошедшее может быть связано с журналистской деятельностью отца.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

При этом, по словам местного дворника, в подъезд приходили молодые люди 17–18 лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и делают всë необходимое, чтобы установить личность преступника и задержать злоумышленника.

«Подлатаемся и будем продолжать»
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Ранее, 27 сентября, военному эксперту, ученому и обозревателю журнала «Военно-промышленный курьер» Константину Сивкову неизвестные подложили под дверь квартиры голову свиньи. Голову мертвого животного обнаружили соседи, когда самого Сивкова не было дома.

За день до этого голову свиньи обнаружил на пороге своей квартиры обозреватель МИА «Россия сегодня» Тимофей Сергейцев. Он обратился в полицию. Уточнялось, что журналисту и ранее поступали угрозы из-за его взглядов. 29 сентября Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

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