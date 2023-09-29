В Москве возбуждено уголовное дело из-за угроз в адрес обозревателя Сергейцева

Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как обозревателю МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву подбросили под дверь квартиры свиную голову. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»)», — сообщила Иванова «РИА Новости».

Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Сергейцев обнаружил на пороге квартиры голову свиньи вечером 26 сентября, после чего обозреватель обратился в полицию. Уточнялось, что журналисту и ранее поступали угрозы из-за его взглядов.

После начала спецоперации по защите Донбасса Сергейцев был внесен в санкционные списки всех стран Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и ряда других государств.

27 сентября военному эксперту, ученому и обозревателю журнала «Военно-промышленный курьер» Константину Сивкову неизвестные подложили под дверь квартиры голову свиньи. Отмечается, что голову мертвого животного обнаружили соседи, когда самого Сивкова не было дома.

До этого, 19 сентября, курьер доставил посылку со свиной головой фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко. При обыске у доставщика были обнаружены еще четыре пакета со головами животных.