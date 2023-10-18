Появились кадры задержания нарисовавших пентаграмму у дверей военкора «Известий»

В среду, 18 октября, появились кадры задержания вандалов, нарисовавших пентаграмму у дверей квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина.

На видео показано, как с группа мужчин останавливает молодого человека, проходящего мимо автомобиля.

Кроме того, уже после задержания мужчина рассказал о полученных заданиях, которые он выполнял вместе с подельницей за деньги. Он отметил, что были выполнены пять заказов по пяти разным адресам. Заказчик до конца не рассказывал задержанному о значении пентаграмм.

Инцидент произошел ранее в этот день в Москве. Неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи около двери квартиры Трушнина.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), так как ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи. При этом сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле.