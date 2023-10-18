В отношении нарисовавших пентаграмму у квартиры Трушнина возбудили уголовные дела

В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемых, нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. Об этом в среду, 18 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Задержанными оказались двое жителей Северо-Западного округа столицы: уроженка Республики Северная Осетия — Алания 1998 года рождения и уроженец Кировской области 1995 года рождения.

Подозреваемые доставлены в территориальное подразделение ОВД для проведения следственных действий.

Инцидент произошел ранее в этот день. Подозреваемые нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи около двери квартиры Трушнина.

Известно, что незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи. При этом сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле.

По сведениям источника «Известий», задержанная была ранее судима. Она и второй подозреваемый получали задания с Украины через чат-бот, за каждый выполненный заказ они зарабатывали по 5 тыс. рублей.