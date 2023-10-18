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Происшествия
Неизвестные нарисовали голову свиньи у квартиры военкора «Известий»

В Москве задержаны нарисовавшие пентаграмму у квартиры военкора «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На севере Москвы ночью задержаны преступники, которые нарисовали пентаграмму у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. Об этом в среду, 18 октября, сообщил источник «Известий».

По имеющейся информации, ранее судимые девушка 1998 года рождения и молодой человек 1995 года рождения получали через чат-бот задания с Украины. За каждый заказ зарабатывали по 5 тыс. рублей.

Источник дополняет, что в ближайшее время будет возбуждено дело по статье о вандализме. Также есть вероятность, что дело будет переквалифицировано на ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), потому что журналисту ранее поступали угрозы и оскорбления.

Инцидент произошел ранее в этот день. Неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи около двери квартиры Трушнина. Электрик, работающий в доме, сообщил, что дочь корреспондента попросила его вызвать дворника, чтобы тот убрал предметы. Он добавил, что девушка связала произошедшее с журналистской деятельностью отца.

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