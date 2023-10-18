Отец задержанной по делу Трушнина девушки рассказал о ней

Отец Светланы, задержанной в Москве по подозрению в нанесении пентаграммы перед дверью квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина, рассказал журналистам о своей дочери.

По его словам, с матерью девушки он в разводе, дочь жила отдельно от отца, проживающего во Владикавказе. В Москве она пыталась учиться на художественном факультете, но что-то пошло не так, и учебу она бросила. Также мужчина не знал, работала его дочь или нет.

На тему российской спецоперации на Украине отец с дочерью не общался. Новость о том, что девушка может быть причастна к вандализму по отношению к месту жительства военного корреспондента, застала мужчину врасплох.

«Это только что и узнал, в новостях нашел. Посмотрел, о чем речь идет, в интернете нашел, и это если ее коснулось, то я в шоке немного», — продолжил мужчина.

С его слов, девушка жила с семьей своего молодого человека, которого ее отец видел несколько раз во время общения в мессенджерах. Во Владикавказе Светлана была в январе, после в родной город не приезжала.

Ранее в среду в Сети появились кадры задержания вандалов, нарисовавших пентаграмму у дверей квартиры военкора «Известий» Трушнина. Группа мужчин на них останавливает молодого человека, проходящего мимо автомобиля.

После задержания мужчина рассказал о полученных заданиях, которые выполнял вместе с подельницей за деньги. Он отметил, что были выполнены пять заказов по пяти разным адресам.

Инцидент произошел ранее в этот день в Москве. Неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи около двери квартиры Трушнина.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), так как ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи. При этом сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле.