СМИ заметили, что власти Израиля удалили из соцсетей видео удара по больнице в Газе

Из официального аккаунта государства Израиль и со страницы израильского посла в США Михаэла Херцога в соцсети X (бывш. Twitter) удалили ранее опубликованную видеозапись ракетного удара по больнице в секторе Газа. На это обратил внимание журнал Newsweek в среду, 18 октября.

На опубликованных кадрах, как утверждалось, виден взрыв в больнице, который по заявлению израильских властей якобы произошел из-за ракеты, выпущенной из самой Газы.

«Удаленное израильское видео усиливает путаницу вокруг взрыва в больнице в секторе Газа», — отметило издание на своей странице в этой же соцсети.

Журнал также заметил, что видеокадры были удалены после того, как ряд журналистов указали на несостыковки в отснятом материале из-за отметок времени на записи. Так, по данным журналиста New York Times Арика Толера, отметки времени на видео, опубликованном израильскими аккаунтами, показывают, что оно было записано как минимум через 40 минут после того, как произошел сам взрыв в больнице.

Удар по госпиталю в секторе Газа был нанесен вечером 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

18 октября Палестина выступила за проведение международного расследования данного инцидента, в том числе, под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). В этот же день президент РФ Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой. Также он выразил надежду, что произошедшее станет сигналом к завершению конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3,3 тыс. палестинцев, еще 13 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.