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Ракетный удар по госпиталю в секторе Газа. Главное

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Ракетный удар по госпиталю «Аль-Ахли» в секторе Газа унес жизни нескольких сотен человек, и из-за тяжелого состояния некоторых раненых это число увеличивается. Инцидент произошел вечером 17 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила в произошедшем террористическую организацию «Исламский джихад» (запрещена в РФ. — Ред.). Произошедшее вызвало волны протестов на территории сразу нескольких стран. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Известно о 800 погибших и раненых в результате удара

По информации министерства здравоохранения сектора Газа, в результате удара на госпиталь погибли по большей части женщины и дети. Изначально сообщалось о 500 жертвах, но их число увеличивается. На данный момент известно о 800 погибших и раненых, причем все погибшие были гражданскими лицами.

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Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. Правительство ХАМАС в секторе Газа назвало нападение «военным преступлением».

Израиль обвинил в ударе «Исламский джихад»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа. Позже армия заявила, что, согласно данным разведки, ответственность за неудавшийся запуск ракеты, поразившей госпиталь в секторе Газа, несет террористическая организация «Исламский джихад» (запрещена в РФ. — Ред.).

Там уточнили, что анализ оперативных систем ЦАХАЛ показал, как террористы выпустили ракеты в непосредственной близости от больницы «Аль-Ахли» в секторе Газа в момент удара.

Политические лидеры осудили атаку на госпиталь

В результате обстрела больницы мировые лидеры осудили произошедшее. Так, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее беспрецедентным злодеянием, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо указал на совершенную неприемлемость удара по госпиталю в секторе Газа.

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель назвал удар по больнице в Газе «ужасающим преступлением». Он отметил, что виновные в гибели более 500 людей должны быть определены и привлечены к ответственности.

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В связи с произошедшим Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

В результате произошедшего Иордания отменила запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа в Аммане.

Акции протеста прошли в ряде стран в связи с инцидентом

После инцидента в ряде стран начались массовые акции протеста. Так, например, в палестинском городе Рамалла протестующие бросали камни и скандировали лозунги против президента Махмуда Аббаса, выражая таким образом гнев и недовольство за его бездействие после удара по больнице. Палестинским силам безопасности пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.

Тысячи людей также вышли на улицы разных городов в Турции. Акции протестов были зафиксированы в Анкаре, где митингующие перекрыли одну из трасс, и в Стамбуле, где граждане прошли маршем к Генеральному консульству Израиля.

Кроме того, беспорядки вспыхнули в столице Иордании. На фоне призыва палестинского движения ХАМАС «отомстить» за удар по больнице в Газе, толпа людей пыталась прорваться в здание посольства Израиля и захватить его. Кроме того, акции протеста прошли в Тунисе, Иране и Ливане.

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