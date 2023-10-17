Палестинские силы безопасности разогнали демонстрацию в Рамалле против атаки на больницу в Газе, применяя против демонстрантов слезоточивый газ, сообщил 17 октября телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, в центре Рамаллы палестинскими силами безопасности применялись также светошумовые гранаты. Это понадобилось для того, чтобы разогнать протестующих, бросавших камни и скандирующих лозунги против президента Махмуда Аббаса.

Так люди выражали гнев и недовольство после атаки Израиля на больницу в секторе Газа. По словам очевидцев, столкновения с палестинскими силами безопасности вспыхнули и в ряде других городов на оккупированном Западном берегу реки Иордан поздним вечером во вторник.

Атака на больницу Аль-Ахли произошла ранее в этот день. По данным минздрава сектора Газа, погибли по меньшей мере 500 человек.

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ. — Ред.).

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.