Глава дипломатии ЕС назвал удар по госпиталю в Газе «ужасающим преступлением»

Ответственность в гибели более 500 людей в результате ракетного удара по больнице в секторе Газа должна быть четко установлена. Об этом 17 октября заявил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Новости, поступающие из баптистской больницы «Аль-Ахли Аль-Маадани» в Газе, добавляют ужаса к трагедии, разворачивающейся на наших глазах вот уже несколько дней», ― заявил политик в социальной сети Х.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что виновных в гибели большого количества невинных людей необходимо привлечь к ответственности.



«И вновь невинные гражданские лица платят самую высокую цену. Ответственность за это преступление должна быть четко установлена, а виновные должны быть привлечены к ответственности», ― заключил Боррель.

Вечером 17 октября стало известно, что ракетный удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа унес жизни по меньшей мере 500 человек. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части погибли женщины и дети. В Палестине объявлен трехдневный траур.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ — Ред.).

Тем временем Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Ранее, 15 октября, советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт будет длиться «до обретения палестинцами независимого государства со столицей в Иерусалиме». Политик отметил, что палестинское руководство в приоритете занято прекращением агрессии в отношении жителей сектора Газа. Кровопролитие в анклаве должно быть остановлено, вместо него должны быть организованы политические переговоры, считает Махмуд аль-Хаббаш.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.