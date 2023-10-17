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Посольство РФ в Израиле приняло все меры для эвакуации россиян из Газы

Посол РФ в Израиле заявил, что приняты все меры для эвакуации россиян из сектора Газа
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Фото: REUTERS/Gil Cohen Magen
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Москва при эвакуации россиян из сектора Газа использует имевшиеся в прошлом механизмы и прецеденты. Об этом 17 октября заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, отвечая на вопрос «Известий».

Он напомнил, что в мае 2021 года проводилась эвакуация россиян с территории Газы. Их доставили специально заказанными автобусами до Каира, а уже оттуда граждане РФ и СНГ были рейсами МЧС доставлены в российскую столицу.

Тогда условия были не такими сложными, отметил высокопоставленный дипломат

«Все необходимые меры с нашей стороны приняты», — сказал посол, добавив, что Москва ждет открытия КПП «Рафах» (пропускной пункт на границе сектора Газа и Египта).

Также во вторник он напомнил, что Россия считает необходимым скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта.

РФ с первых дней конфликта выступает против кровопролития в зоне конфликта и активно принимает участие в разрешении нового витка кризиса на Ближнем Востоке. Так, 14 октября, Россия направила в Совбез (СБ) ООН проект гуманитарной резолюции и предложила призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий.

Однако резолюция не набрала необходимых девяти голосов за. Помимо России ее поддержали четыре страны: Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

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Согласно последней информации, в Израиле число жертв превысило 1,4 тыс., еще 3,5 тыс. ранены. По данным минздрава Палестины, число погибших достигло 2,8 тыс., 11 тыс. человек получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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