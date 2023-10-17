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Посол РФ заявил о необходимости скорейшего прекращения огня в Израиле

Викторов: РФ считает необходимым срочное прекращение огня в Израиле
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Фото: Global Look Press/Yasser Qudih
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Россия считает необходимым скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил 17 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Дипломат добавил, что Россия приняла все меры для эвакуации граждан из сектора Газа и ждет открытия КПП «Рафах».

«Внимательно следим за развитием ситуации на земле. Прорабатываем возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью российских граждан из зоны боевых действий. Разумеется, речь идет прежде всего о секторе Газа, куда сместилось сейчас основное противостояние», — пояснил дипломат на пресс-конференции в Израиле.

Он также уточнил, что число пропавших в Израиле во время обострения конфликта с Палестиной граждан РФ достигло девяти. Погибшими, по данным на понедельник, 17 октября, остаются 16 человек.

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Ранее, 16 октября, посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в ходе брифинга рассказал о непрерывной связи палестинского анклава с правительством РФ и представительствами России в Палестине и Каире по вопросам помощи населению сектора Газа и эвакуации россиян из региона.

РФ с первых дней конфликта выступает против кровопролития в зоне палестино-израильского конфликта и активно принимает участие в разрешении нового витка кризиса на Ближнем Востоке. Так, 14 октября Россия направила в Совбез (СБ) ООН проект гуманитарной резолюции, касающийся палестино-израильского конфликта. И предложила призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий.

Однако резолюция не набрала необходимых девяти голосов за. Помимо России ее поддержали четыре страны: Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик.

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что голосование членов СБ ООН относительно проекта российской резолюции демонстративно и показательно. Совет, по его словам, в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Согласно последней информации, в Израиле число жертв превысило 1,4 тыс., еще 3,5 тыс. ранены. По данным минздрава Палестины, число погибших достигло 2,8 тыс., 11 тыс. человек получили ранения.

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